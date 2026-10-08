سالگرد نبرد تاریخی «طوفان الاقصی»؛ یادآور روزی است که فرزندان فلسطین و مقاومت دلیر آن، گام‌های محکم خود را در مسیر آزادی سرزمینشان ثبت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، سالگرد عملیات طوفان الاقصی فرصتی است برای بازخوانی یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر منطقه؛ رخدادی که پس از آن، مسئله فلسطین بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی جهان قرار گرفت و چهره واقعی تحولات سرزمین‌های اشغالی را بیش از گذشته پیش چشم جهانیان قرار داد.

در روایت این سال‌ها، بیش از هر چیز باید صدای کسانی شنیده شود که هزینه سنگین جنگ را پرداخته‌اند؛ کودکان، زنان، کادر درمان و خبرنگارانی که در جریان درگیری‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

کودکانی که به جای مدرسه و بازی، با آوارگی و ویرانی مواجه شدند و مادرانی که داغ عزیزانشان را بر دوش کشیدند، بخشی از حقیقت انسانی این بحران هستند که نباید در هیاهوی اخبار سیاسی گم شود.

کادر درمان و خبرنگاران نیز در این روایت جایگاهی ویژه دارند. پزشکانی که در سخت‌ترین شرایط به وظیفه خود ادامه دادند و خبرنگارانی که برای ثبت حقیقت جان خود را از دست دادند، نماد‌هایی از مسئولیت انسانی هستند. روایت زندگی و فداکاری آنان باید به گونه‌ای انجام شود که مخاطب، پشت هر خبر و هر تصویر، انسان‌هایی واقعی با خانواده، آرزو و آینده‌ای ناتمام را ببیند.

این همان نقطه‌ای است که «روایت مظلومیت و اقتدار» در کنار هم معنا پیدا می‌کند. فلسطین فقط سرزمین ویرانی‌ها نیست؛ سرزمین مردمی است که با وجود دشواری‌ها، هویت، خانواده، فرهنگ، امید و آرمان خود را حفظ کرده‌اند. رسانه باید این وجه را نیز برجسته کند تا روایت فلسطین، روایت انسانی مقاوم و امیدوار باشد، نه تصویری فقط آکنده از اندوه.

سالگرد طوفان الاقصی باید فرصتی برای بازخوانی حقیقتی باشد که در طول سال‌های گذشته، با وجود همه فشارها، همچنان در افکار عمومی جهان زنده مانده است.

روایت فلسطین باید از بین دود و ویرانی، صدای کودکان و مادران، تلاش پزشکان و خبرنگاران، ایستادگی مردم و امید به آینده را نیز به گوش جهان برساند؛ روایتی که در آن مظلومیت دیده می‌شود، اما پایان داستان، یأس نیست؛ بلکه امید، وحدت، آگاهی و ایستادگی برای آینده‌ای عادلانه‌تر است.