به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری کرمان، در آیین افتتاح طرح‌های عمران شهری بردسیر اعلام کرد: این خودرو، چهل و هفتمین خودروی آتش‌نشانی است که از ابتدای پارسال تاکنون در سراسر استان کرمان تحویل سازمان‌های آتش‌نشانی شده است.

منصور خانه‌گیر، همچنین از برنامه کوتاه‌مدت استانداری برای رفع چالش‌های زیرساختی این سازمان خبر داد و اعلام کرد: ۱۲ آشیانه آتش‌نشانی در سراسر استان تا هفته آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری کرمان افزود: طرحهای ایمنی، روشنایی معابر، بازسازی بوستان‌ها، ساخت بوستانهای جدید و ایجاد بلوار‌های جدید افتتاح شده است.

رضا شاه‌حیدری، شهردار بردسیر در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی، ضمن اشاره به دستاورد‌های زیرساختی، از بهره‌برداری از ۱۲ هزار متر مربع پیاده‌روسازی و فرش موزاییک در معابر اصلی شهر خبر داد وافزود: در حوزه فضای سبز، ۷ بوستان جدید و ۱۲ بوستان دیگر امسال و پارسال به بهره‌برداری رسیده که از این بین، بوستان محله برج سلول و بوستان تاریخی به عنوان طرحهایی شاخص به مردم شهر تقدیم شد.