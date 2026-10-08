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استاندار گیلان در بازدید از روند بازسازی بنای اسلحه خانه میرزاکوچک جنگلی در گوراب زرمیخ صومعه سرا درخصوص تامین اعتبار تکمیل این طرح، قول مساعد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس در سفر به شهرستان صومعه سرا به همراه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان و مسئولان این شهرستان، از روند بازسازی بنای ساختمان اسلحه خانه میرزاکوچک جنگلی در مرکز آموزش نظامی نهضت جنگل گوراب زرمیخ، بازدید کرد و در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل این طرح قول مساعد داد و گفت: این بنا تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.
برای بازسازی ساختمان اسلحه خانه میرزا کوچک جنگلی با زیربنای ۳۰۰ متر و در دوطبقه، تاکنون ۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.