به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس در سفر به شهرستان صومعه سرا به همراه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان و مسئولان این شهرستان، از روند بازسازی بنای ساختمان اسلحه خانه میرزاکوچک جنگلی در مرکز آموزش نظامی نهضت جنگل گوراب زرمیخ، بازدید کرد و در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل این طرح قول مساعد داد و گفت: این بنا تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

برای بازسازی ساختمان اسلحه خانه میرزا کوچک جنگلی با زیربنای ۳۰۰ متر و در دوطبقه، تاکنون ۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.