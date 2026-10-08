درنشست مشترک شورای قضایی و فرماندهی انتظامی استان بر تعامل بیشتر برای ارتقای امنیت و آرامش مردم تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در نشست مشترک شورای قضایی استان کرمان با فرماندهی انتظامی استان با تأکید برتقویت هماهنگی دستگاه قضایی و انتظامی گفت: دستگاه قضایی از اقدامات قانونی پلیس در چارچوب قوانین و مقررات حمایت می‌کند و توسعه همکاری و هم‌افزایی میان دو مجموعه، زمینه‌ساز ارتقای امنیت و آسایش مردم خواهد بود.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی به مناسبت هفته فراجا با اشاره به گستردگی استان کرمان و تنوع مأموریت‌های پلیس افزود: امنیت امروز در شهرها، روستاها، جاده‌ها و نقاط مختلف استان، حاصل تلاش مجموعه‌های انتظامی و امنیتی است و نیرو‌های پلیس در کنار دیگر دستگاه‌های مسئول، برای تأمین آسایش و رفاه مردم تلاش می‌کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اوضاع پیچیده کشور و تهدید‌های امنیتی موجود افزود: نیرو‌های انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با حضور به‌موقع در صحنه و اقدامات پیشگیرانه، بسیاری از نقشه‌ها و توطئه‌ها را پیش از اجرا شناسایی و برای خنثی‌سازی و مقابله با آنها اقدام می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان هم گفت: حضور میدانی قضات و مسئولان قضایی در کنار مأموران انتظامی، قدرت اجرای قانون و بازدارندگی در برابر مجرمان را افزایش داده و روند مقابله با آنان را تسهیل کرده است.

سردار موقوفه‌ای افزود توقیف و تعیین تکلیف اموال مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه موجب کاهش زمینه فعالیت مجرمان شده است. در پایان این نشست، از مدیران، معاونان، رؤسا و فرماندهان انتظامی استان تجلیل شد.

در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، با قدردانی از تلاشگران امنیت در استان، برقراری نظم و امنیت را حاصل تلاش شبانه روزی این نیرو‌ها دانست و گفت انجام این ماموریت‌ها در استان پهناور کرمان بسیار ارزشمند است.

سردار موقوفه‌ای فرمانده انتظامی استان هم، رتبه دوم کشوری در زمینه کاهش تصادفات، هلاکت سه تن از اشرار مسلح و کاهش ۴۰ درصدی سرقت‌های مسلحانه و سرقت به عنف را برخی از دستاورد‌ها و اقدامات این فرماندهی از ابتدای امسال اعلام کرد.

همچنین نشست مشترک شورای قضایی و فرماندهی انتظامی استان برگزار و بر تعامل بیشتر برای ارتقای امنیت و آرامش مردم تأکید شد:

فرمانده انتظامی استان هم گفت: حضور میدانی قضات و مسئولان قضایی در کنار مأموران انتظامی، قدرت اجرای قانون و بازدارندگی در برابر مجرمان را افزایش داده و روند مقابله با آنان را تسهیل کرده است.

سردار موقوفه‌ای افزود توقیف و تعیین تکلیف اموال مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه موجب کاهش زمینه فعالیت مجرمان شده است. در پایان این نشست، از مدیران، معاونان، رؤسا و فرماندهان انتظامی استان تجلیل شد.