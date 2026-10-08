به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران مازندران از فعالیت سامانه بارشی در استان از بعدازظهر شنبه ۱۸ مهر تا بعدازظهر یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ خبر داد.

محمدی گفت: بر اساس هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۱۳ هواشناسی مازندران، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، کاهش دما و احتمال تگرگ پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این سامانه در سطح استان فعالیت خواهد داشت و نیمه شرقی مازندران بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه گفت: افزایش سطح آب و طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آبگرفتگی معابر و زیرگذرها، جاری شدن روان‌آب، خطر وقوع صاعقه، احتمال خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان و خسارت به محصولات و تأسیسات بخش کشاورزی از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

محمدی احتمال ریزش و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و محور‌های مستعد را نیز از دیگر مخاطرات اعلام کرد و افزود: هم‌استانی‌ها و مسافران از توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آبگرفتگی خودداری کنند.

وی از شهروندان و مسافران خواست در سفر‌های برون‌شهری، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، احتیاط کنند و در زمان فعالیت سامانه بارشی از کوه‌نوردی، طبیعت‌گردی و حضور در مناطق پرخطر بپرهیزند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران همچنین بر استحکام سازه‌های موقت، تابلو‌ها و تجهیزات مستعد آسیب تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، راهداری و دستگاه‌های متولی آب، برق و مخابرات باید آمادگی عملیاتی و تجهیزات و ماشین‌آلات خود را تقویت کنند.

محمدی افزود: دستگاه‌های متولی بخش کشاورزی نیز باید برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش، وزش باد، کاهش دما و تگرگ تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

وی از هم‌استانی‌ها و مسافران خواست با توجه جدی به هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های ایمنی، از حضور و تردد غیرضروری در مناطق پرخطر در زمان فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند.