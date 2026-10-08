معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تلاش دشمن ایجاد دوگانگی و تضعیف پایداری ملت در برابر فشار اقتصادی است و انسجام و وحدت در جامعه عامل شکست این نقشه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نشست شورای اداری استان اردبیل با تاکید بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی میان مردم و قوای سه گانه اظهار داشت: تلاش دشمنان ایجاد دوگانگی و تضعیف پایداری ملت در برابر فشار‌های اقتصادی است، اما استحکام ساختار جمهوری اسلامی، برخلاف تصور دشمن، بر پایه نهادسازی مستحکم است.

جعفر قائم‌پناه با تأکید بر توان بازدارندگی نظامی ایران، خاطرنشان کرد: آمادگی دفاعی کشور به‌گونه‌ای است که هرگونه تجاوز، با هزینه‌های سنگین و شکست‌های گسترده در جبهه‌های مختلف مواجه خواهد شد.

وی افزود: سیاست کشور در برخورد با چالش‌های بین‌المللی، کاملاً مبتنی بر منافع ملی است. ما در چهارچوب منافع کشور، اهل گفت‌و‌گو و تفاهم هستیم، اما در صورت تهدید منافع ملی، تا رسیدن به پیروزی نهایی خواهیم جنگید.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر قدرت ساختاری جمهوری اسلامی، بر لزوم حفظ وحدت میان دولت، مجلس و نیرو‌های مسلح تأکید کرد.

قائم‌پناه با اشاره به توانمندی فرماندهان و رزمندگان ایران در تولید تجهیزات دفاعی با هزینه مناسب، اما کارایی بالا گفت: دشمنان تلاش می‌کنند با نمایش قدرت، ایران را بترسانند، اما واقعیت این است که ما با تکیه بر دانش بومی، پهپاد‌ها و موشک‌هایی ساخته‌ایم که هزینه‌های سنگین دشمن را به چالش می‌کشد.

وی همچنین به موضوع استقلال در تصمیم‌گیری‌های داخلی و بین‌المللی پرداخت و گفت: استقلال ایران در این است که هیچ قدرتی نمی‌تواند در تصمیمات داخلی ما دخالت کند. این اقتدار، نگاه جهان را به ایران تغییر داده و باعث شده تا کشور‌های مختلف با نگاهی متفاوت و محترمانه با مقامات ما برخورد کنند.