مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز از افزایش ۲۰ درصدی مسافران مترو و خطوط بی آر تی همزمان با بازگشایی مدارس و رایگان شدن استفاده از این ناوگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محبوب عبداله‌پور با اشاره به وضعیت ترافیک صبحگاهی همزمان با آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: با بازگشایی مدارس و رایگان شدن مترو و خط بی آر تی شاهد افزایش حدود ۲۰ درصدی مسافران در این مسیر‌ها هستیم.

وی افزود: بررسی ترافیک ساعات ابتدایی صبح نشان می‌دهد که بخش عمده این ترافیک ناشی از کمبود حمل‌ونقل عمومی یا اشکال در شبکه نیست بلکه رفتار ترافیکی شهروندان سهم قابل توجهی در شکل‌گیری آن دارد.

مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز ادامه داد: توقف دوبله، توقف طولانی‌مدت مقابل مدارس و اصرار به رساندن دانش‌آموز تا مقابل در مدرسه از جمله رفتار‌هایی است که در ساعات آغاز فعالیت مدارس موجب اختلال در جریان ترافیک می‌شود.

عبداله‌پور با تاکید بر ضرورت افزایش مسئولیت‌پذیری شهروندان در مدیریت ترافیک گفت: اگر خانواده‌ها در این زمینه همکاری کنند و از توقف‌های غیرضروری مقابل مدارس پرهیز شود، می‌توان بخش قابل توجهی از گره‌های ترافیکی صبحگاهی را کاهش داد.

وی همچنین هم‌پیمایی را یکی از راهکار‌های موثر در کاهش سفر‌های خودرویی عنوان کرد و گفت: زمانی که از یک کوچه دو دانش‌آموز به یک مدرسه می‌روند ضرورتی ندارد هر کدام با یک خودرو جابجا شوند و می‌توان با هماهنگی خانواده‌ها یک والد هر دو دانش‌آموز را به مدرسه برساند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت خودرو‌های شخصی و افزایش تعداد سفر‌های تک‌سرنشین، فشار بیشتری بر معابر وارد می‌کند و مدیریت ترافیک مدارس نیازمند همراهی همه ما اعم از دستگاه‌های اجرایی، مردم و خانواده‌ها در کنار ظرفیت‌های حمل‌ونقل عمومی است.