سردار سرتیپ دوم پاسدار قربان‌محمد ولی‌زاده، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، به اتفاق سرهنگ پاسدار مهدی امینی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ورامین به مناسبت هفته نیروی انتظامی با سردار شهرام امیریان، فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران دیدار و گفت‌و‌گو کرد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این دیدار که در ستاد فرماندهی انتظامی شرق استان تهران برگزار شد، سردار ولی‌زاده ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز»، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های شبانه‌روزی کارکنان فراجا در تأمین نظم، امنیت و آرامش مردم قدردانی کرد.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با اشاره به مسئولیت خطیر فراجا در تأمین امنیت هفت شهرستان ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت، پردیس، دماوند و فیروزکوه، اظهار داشت: امنیت امروز کشور مرهون هم‌افزایی، همدلی و همکاری نیرو‌های مسلح به‌ویژه سپاه و فراجا است و این تعامل سازنده باید روزبه‌روز تقویت شود.

وی افزود: پلیس در خط مقدم خدمت به مردم و مقابله با تهدید‌ها و آسیب‌های امنیتی و اجتماعی قرار دارد و سپاه استان تهران همچون گذشته در کنار مجموعه انتظامی برای ارتقای امنیت پایدار و خدمت به مردم شریف استان خواهد بود