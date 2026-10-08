مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از کشف و ضبط ۲۴ دستگاه ماینر قاچاق در یکی از واحد‌های تجاری تبریز و محکومیت متهم به پرداخت بیش از یک میلیارد و ۵۵۸ میلیون ریال جریمه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،صمد حضرتی اظهار کرد:در جریان عملیات مشترک پلیس امنیت اقتصادی و ماموران اداره برق ۲۴ دستگاه ماینر در یکی از واحد‌های تجاری شهر تبریز کشف و ضبط شد.

وی افزود: در جریان بازرسی، متهم به استفاده غیرمجاز از انشعابات برق شهری برای فعالیت دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال و همچنین نداشتن اسناد گمرکی برای دستگاه‌های مکشوفه اعتراف کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با تاکید بر برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه استخراج ارز دیجیتال گفت: استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال با استفاده از برق شبکه شهری علاوه بر اینکه تخلف اقتصادی و قاچاق کالا محسوب می‌شود فشار مضاعفی بر شبکه توزیع برق و منابع انرژی کشور وارد می‌کند.

حضرتی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه‌های نظارتی و انتظامی با فعالیت‌های زیرزمینی که موجب اتلاف منابع ملی و ایجاد اختلال در شبکه برق می‌شود برخورد خواهد کرد.

وی درباره رای صادر شده در این پرونده نیز گفت: علاوه بر ضبط تمامی دستگاه‌های ماینر به نفع دولت، متهم به پرداخت یک میلیارد و ۵۵۸ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۵۷۷ ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

حضرتی این پرونده را نمونه‌ای از برخورد با شیوه‌های نوین قاچاق دانست و خاطرنشان کرد: شناسایی و برخورد با این‌گونه تخلفات در راستای صیانت از منابع ملی و جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه توزیع برق انجام می‌شود.