به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت‌الاسلام عرب‌انصاری در اجتماع شبانه مردم سنندج گفت: حضور آگاهانه و وحدت‌آفرین مردم، محاسبات دشمنان را تغییر داده و نشان داده است که ایمان، بصیرت و همبستگی مردم، پشتوانه اقتدار ملی است.

وی افزود: حضور مردم و حفظ وحدت ملی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار کشور است؛ موضوعی که حجت‌الاسلام عرب‌انصاری در اجتماع شبانه مردم سنندج بر آن تأکید کرد.

مشاور و دستیار ویژه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مردم کردستان را به‌دلیل دفاع از امنیت، صیانت از مرز‌ها و تقویت وحدت، شایسته قدردانی دانست.

عرب‌انصاری گفت: حضور آگاهانه و وحدت‌آفرین مردم، محاسبات دشمنان را با شکست مواجه کرده و نشان داده است که اقتدار ملی، تنها به توان دفاعی وابسته نیست؛ بلکه ایمان، بصیرت، همبستگی و حضور مردم نیز از ارکان قدرت کشور است.

وی همچنین بر حفظ انسجام اجتماعی، پرهیز از اختلافات و توجه به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب تأکید کرد.