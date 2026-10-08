معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: حمله به مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک، نقض آشکار حقوق بشر و یک جنایت جنگی محرز است.

پیگیری مستندات نقض حقوق بشر و اطلاعات حقوقی حمله به مراسم عروسی در سیریک

پیگیری مستندات نقض حقوق بشر و اطلاعات حقوقی حمله به مراسم عروسی در سیریک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، عسکر جلالیان در بازدید از محل این حادثه افزود: با توجه به امکانات و فناوری‌های پیشرفته نظامی و سامانه‌های ردیابی و هدف‌گیری، نمی‌توان این حادثه را یک خطای نظامی یا اشتباه در هدف‌گیری دانست.

وی گفت: شواهد موجود نشان می‌دهد این اقدام به صورت هدفمند صورت گرفته است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: مستندات مربوط به این نقض حقوق بشر و اطلاعات حقوقی و قضایی حادثه در حال پیگیری است.

عسکر جلالیان گفت: با توجه به اقدامات دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای مستندسازی و همچنین راهکار‌های قضایی پیش‌بینی‌شده در قوه قضاییه، تلاش می‌شود حقوق مردم به صورت دقیق پیگیری و از مسیر‌های قانونی در مجامع بین‌المللی مطرح شود.

وی افزود: در صورت سکوت جامعه بین‌المللی در برابر این نقض‌های آشکار حقوق بشر، دامنه این جنایت‌ها می‌تواند کشور‌های دیگر را نیز درگیر کند.

جلالیان هدف از این اقدام دشمن را ایجاد رعب و وحشت در میان مردم عنوان کرد و گفت: مردم این منطقه ریشه در فرهنگ عاشورا و ایثار و شهادت دارند و با چنین اقدامات و جنایت‌هایی از ارزش‌ها و آرمان‌های خود دست نمی‌کشند.