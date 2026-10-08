به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهمترین عناوین خبر‌های ورزشی استان یزد بدین شرح است:

میزبانی نماینده استان از حریف لرستانی در هفته هشتم لیگ برتر

در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور تیم چادرملوی اردکان فردا از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه نصیری یزد مقابل خیبر خرم‌آباد قرار خواهد گرفت

چادرملو از ۷ هفته ابتدایی لیگ برتر ۸ امتیاز کسب کرده و در رده دهم جدول قرار دارد.



ساحلی بازان استان به مصاف حریفان خود رفتند

ازهفته دهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور مقاومت گلساپوش یزد از ساعت ۱۷ در ورزشگاه سلمان محمود اباد به مصاف شاهین خزر رودسر رفت و

چادرملوی اردکان در ورزشگاه ازادی این شهر به مصاف هدف سمنان میرود

دهیاری ملاباشی دیگر نماینده استان در بندرعباس رودر روی شهرداری این شهر قرار میگیرد.



شهداب یزد در ادامه اردوی تدارکاتی خود در تهران در سه دست متوالی از سد تیم آینده سازان گذشت.



حضور بانوان دوومیدانی کار چادرملوی اردکان در لیگ قهرمانی باشگاه‌های کشور

مرحله نخست این رقابت‌ها به مدت سه روز در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار میشود و چادرملوی اردکان نماینده استان در این رقابت‌ها حضور دارد.



نشست هم اندیشی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد با روسا، دبیران و نائب رئیسان هیات‌های ورزشی شهرستان به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد.

در این نشست مسائل و مشکلات هیات هاورزشی بررسی و نقشه راه ان‌ها برای اینده تببین شد.