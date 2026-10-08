اجتماع‌های حماسی و شبانه مردم ایلام، این روز‌ها به صحنه‌ای برای اعلام همبستگی با جبهه مقاومت، پاسداشت مدافعان امنیت و تأکید بر ایستادگی در برابر فشار‌ها و تهدید‌های دشمن تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ انصارالله یمن با پیروزی‌های چشمگیر اخیر خود، علاوه بر موازنه قدرت در یمن، معادلات راهبردی منطقه را نیز به نفع جبهه مقاومت تغییر داده؛ موضوعی که موجب حس غرور و شادمانی در بین مردم ایران شده است.

مردم ایلام همچنین؛ همچون مردم سایر نقاط کشور حمایت قاطع خود را از مدافعان امنیت و نیروی انتظامی اعلام کردند.