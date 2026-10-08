طرف افغانستانی در نشست مشترک با وزیر نیرو، با اشاره به مشکلات زیرساختی در حوزه آب و برق، خواستار توسعه همکاری‌های مشترک با ایران شد.

تأکید وزیر نیرو بر توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان در حوزه آب و برق

تأکید وزیر نیرو بر توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان در حوزه آب و برق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مشترک عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با اعضای اتاق بازرگانی افغانستان، اعضای این اتاق با توجه به مشکلات موجود در زیرساخت‌های آب و برق افغانستان، توسعه همکاری‌های مشترک با وزارت نیرو راخواستار شدند.

اعضای اتاق بازرگانی افغانستان تأکید کردند: تجار و سرمایه‌گذاران این کشور آمادگی دارند از دانش تخصصی و تجهیزات موجود در صنعت آب و برق ایران استفاده کنند و زمینه توسعه همکاری‌های مشترک را فراهم آورند.

در ادامه، علی‌آبادی با اشاره به همکاری‌های دیرینه ایران و افغانستان بر لزوم توسعه این همکاری‌ها تأکید کرد و گفت: کشور افغانستان را برادران خود می‌دانیم و برای هرگونه همکاری آمادگی داریم.

وزیر نیرو افزود: شرکت‌های ایرانی که در حوزه آب و برق از دانش بالایی برخوردارند، آمادگی دارند برای رفع مشکلات افغانستان کمک کنند.