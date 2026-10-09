به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نبی الله یزدی گفت: با هدف تحقق اهداف کلان دولت مبنی بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت ناترازی برق، پرونده‌های متقاضیان احداث نیروگاه‌های خورشیدی در هشت شهرستان این استان با رویکرد تسهیل در سرمایه‌گذاری و رعایت دقیق ضوابط قانونی اراضی، مورد ارزیابی تخصصی قرار گرفت.

او ادامه داد:هم افزایی دستگاه‌های اجرایی در فرآیند واگذاری اراضی ملی برای استقرار زیرساخت‌های تولید انرژی پاک در کانون توجه قرار داد.

یزدی بیان کرد: درخواست‌های مربوط به شهرستان‌های خرامه، کوار، خرم‌بید، لامرد، آباده، شیراز، فراشبند و لارستان به صورت موردی بررسی شد تا ضمن رفع موانع اداری، زمینه برای بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل تابش خورشید در این مناطق فراهم شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اضافه کرد: طبق آمار ارائه شده، مجموع مساحت اراضی مورد تقاضا بیش از ۶۰ هکتار برآورد شده است که بخش عمده آن، معادل ۴۰ هکتار، به ۱۱ پرونده واگذاری اولیه برای ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی اختصاص دارد و مابقی آن نیز مربوط به درخواست‌های تمدید قرارداد‌های پیشین برای تداوم فعالیت این واحد‌ها است.

او بیان کرد: استان فارس به دلیل موقعیت جغرافیایی مطلوب و میانگین ساعات تابش بالا در طول سال، یکی از نقاط استراتژیک کشور برای توسعه نیروگاه‌های فتوولتائیک محسوب می‌شود.

یزدی در پایان بیان کرد: توسعه این نیروگاه‌ها نه تنها به تقویت پایداری شبکه سراسری برق در پیک مصرف کمک شایانی می‌کند، بلکه گامی اساسی برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی در سطح استان به شمار می‌رود.