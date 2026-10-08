معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی استان البرز گفت: فروشگاه‌های عرضه ملزومات حیوانات خانگی ، مجاز به ارائه خدمات درمانی و تجویز دارو نیستند و این اقدام تخلف مشهود است و با این موارد برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی استان البرز در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «رهیافت» از تشدید نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های عرضه ملزومات حیوانات خانگی در استان خبر داد و گفت: پت‌ شاپ‌ ها بر اساس مجوز فعالیت خود، صرفاً مجاز به فروش ملزومات حیوانات هستند و نباید در زمینه درمان، تجویز دارو یا واکسن فعالیت کنند.

ابوترابی با اشاره به افزایش تعداد فروشگاه‌های عرضه محصولات حیوانات خانگی در کرج اظهار کرد: این واحدها برای فعالیت باید از صنف مربوطه پروانه کسب دریافت کنند و فعالیت آنها در چارچوب ضوابط تعیین‌شده انجام شود.

وی افزود: در برخی موارد، محصولات غذایی حیوانات خانگی به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند یا بدون رعایت ضوابط تولید و عرضه می‌شوند و به همین دلیل تیم‌ های مشترک نظارتی با حضور دامپزشکی، نظام دامپزشکی و اصناف، این واحدها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی البرز با هشدار نسبت به عرضه دارو و واکسن در برخی فروشگاه‌های حیوانات خانگی گفت: شهروندان نباید برای دریافت مشاوره درمانی به این مراکز مراجعه کنند و در صورت تجویز یا پیشنهاد دارو و واکسن، از مصرف آن بدون تأیید دامپزشک خودداری کنند.

ابوترابی ادامه داد: احتمال دارد برخی داروها و واکسن‌ های عرضه‌شده در این واحدها غیرمجاز، تاریخ‌گذشته یا تهیه‌شده از مراکز غیرمجاز باشند؛ بنابراین در صورت مشاهده چنین مواردی، اقلام مربوطه توقیف و با متصدی واحد نیز برخورد قانونی خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی در نگهداری حیوانات خانگی تأکید کرد و گفت: صاحبان حیوانات باید برای معاینه، درمان‌ های انگلی و به‌ویژه واکسیناسیون حیوانات خود به مراکز مجاز دامپزشکی مراجعه کنند تا احتمال انتقال بیماری میان حیوان و انسان کاهش یابد.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی البرز درباره حضور حیوانات خانگی در بوستان‌ها و فضاهای عمومی نیز اظهار کرد: تجمع حیوانات در این فضاها می‌تواند در صورت وجود حیوان بیمار، زمینه انتقال بیماری میان حیوانات و در ادامه به صاحبان آن ها را فراهم کند و رعایت مسائل بهداشتی در این زمینه ضروری است.

ابوترابی با اشاره به همکاری اداره‌کل دامپزشکی با شهرداری و سایر دستگاه‌ های مرتبط گفت: جلسات متعددی درباره حیوانات صاحب‌دار و بدون‌صاحب برگزار و موضوعات بهداشتی در این جلسات مطرح شده است تا مخاطرات احتمالی برای سلامت عمومی به حداقل برسد.

وی در پایان با اشاره به افزایش تعداد حیوانات خانگی و به تبع آن افزایش مراکز درمانی دامپزشکی در استان، بر ضرورت مراجعه صاحبان حیوانات به مراکز مجاز و رعایت اصول بهداشتی در نگهداری از حیوانات خانگی تأکید کرد.