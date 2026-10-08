بذر‌های اصلاح‌شده ارقام دیم با پرداخت یارانه دولتی در اختیار گندمکاران مهاباد قرار می‌گیرد تا کشاورزان با دسترسی به بذر مناسب، کشت پاییزه را با کیفیت بیشتری آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با آغاز کشت پاییزه گندم، بذر‌های فرآوری‌شده و گواهی‌شده ارقام دیم در اختیار کشاورزان مهاباد قرار می‌گیرد.

فرآوری بذر گندم یکی از مراحل مهم در فرآیند تولید محصول است که با هدف افزایش کیفیت بذر و فراهم کردن زمینه برای تولید محصولی سالم و باکیفیت انجام می‌شود.

بذر‌های اصلاح‌شده ارقام دیم به صورت یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و یارانه آن از سوی دولت پرداخت می‌شود.

استفاده از بذر گواهی‌شده، یکی از نخستین گام‌ها برای افزایش بهره‌وری، کاهش ضرر و زیان‌های مرحله تولید و حرکت به سمت کشاورزی هوشمند و اقتصادی است.