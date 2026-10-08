روسیه با اشاره به اینکه هیچ نشانه‌ای از حل و فصل بحران در اوکراین دیده نمی‌شود، اعلام کرد: «راه حل باید جامع باشد و امنیت نسل‌های آینده را تضمین کند.»

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبگاه آرتی، کرملین اعلام کرد: هیچ نشانه‌ای مبنی بر پایان سیاسی مناقشه در اوکراین وجود ندارد و مسکو هرگونه راه حل جزئی یا موقت را رد می‌کند.

کرملین در ادامه این مطلب افزود: آنچه مورد نیاز است، یافتن یک راه حل جامع است که امنیت نسل‌های آینده را تضمین کند. مسکو همچنین از تلاش‌های هند و توجه دهلی نو به حل و فصل این بحران قدردانی کرد و بار دیگر از هرگونه ابتکارعمل بین المللی که بتواند به پایان دادن به این مناقشه کمک کند، استقبال کرد.

کرملین همچنین کی‌یف را به کارشکنی و طفره رفتن از مسیر مذاکرات متهم کرد و گفت: «اوکراین به جای درخواست برای حل وفصل بحران بر دریافت تسلیحات و کمک‌های غربی تمرکز کرده است.»

پیشتر هم مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تصریح کرد: هرچند واشنگتن برای میانجیگری و دستیابی به راه حل مسالمت آمیز بین دو طرف اعلام آمادگی کرده بود، هیچ دورنمایی برای مذاکره دیده نمی‌شود.