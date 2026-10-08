به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، برای این مدت در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار باران با احتمال رعد وبرق همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

میزان بارش‌ها در نیمه غربی استان بیشتر است و در برخی مناطق نیز احتمال آبگرفتگی موقت معابر وجود دارد.

هوای استان در روز‌های یکشنبه و دوشنبه نسبتا پایدار است و تغییرات دمایی طی سه روزآینده قابل توجه نیست

دمای شهر سنندج هم فردا بین ۱۱ تا ۲۵ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.