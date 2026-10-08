به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مجتبی هوشمندی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۲ هزار تن انار از باغ‌های شهرستان کوهچنار برداشت و روانه بازار شود.

هوشمندی بیان کرد: برداشت انار از باغ‌های شهرستان کوهچنار از اوایل مهرماه آغاز شده است و تا اواخر آبان ماه ادامه دارد.

او ادامه داد: سطح باغ‌های بارور انار شهرستان کوهچنار ۷۰۰ هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهچنار افزود: رقم «رباب» رقم عمده انار تولیدی شهرستان کوهچنار به شمار می‌رود و میانگین عملکرد باغ‌های انار حدود ۱۸ تن در هکتار برآورد می‌شود.

هوشمندی با اشاره به شرایط مناسب اقلیمی شهرستان کوهچنار برای تولید انار، اضافه کرد: تولید این محصول نقش مهمی در اقتصاد باغداران و تأمین بخشی از نیاز بازار دارد و رعایت اصول فنی در مدیریت باغ، تغذیه مناسب درختان، مدیریت آفات و بیماری‌ها و برداشت در زمان مناسب، در حفظ کیفیت و افزایش بهره وری این محصول مؤثر است.

او در پایان گفت: توسعه صنایع بسته بندی و فرآوری، ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای نگهداری محصول و بهبود بازاررسانی می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده انار تولیدی شهرستان کوهچنار و ارتقای درآمد بهره برداران این بخش را فراهم کند.