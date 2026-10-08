به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمدهادی امین‌ناجی رئیس دانشگاه پیام نور کشور با حضور در دانشگاه پیام نور بنیس شهرستان شبستر از مرکز رشد واحد‌های فناوری این دانشگاه بازدید کرد.

در این بازدید آزمایشگاه تخصصی کشت بافت و کارگاه تولید لباس‌های هوشمند افتتاح شد.

لباس‌های هوشمند تولید شده در این مرکز با بهره‌گیری از فناوری رادیویی، امکان ردیابی لحظه‌ای تردد و مدیریت نیروی انسانی را فراهم می‌کند و قابلیت‌هایی همچون کنترل دسترسی و ترسیم نقشه حرارتی حضور کارکنان را دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور کشور همچنین بر توسعه بازار و بازاریابی محصولات تولید شده در این مرکز تاکید کرد و خواستار فراهم شدن زمینه عرضه و تجاری‌سازی این محصولات شد.