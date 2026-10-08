یک کشاورز مهابادی برای نخستین بار در منطقه، رقم جدیدی از انگور را در تاکستان یک‌ونیم هکتاری خود کشت و پس از سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، نخستین محصول آن را برداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، یک کشاورز مهابادی برای نخستین بار در منطقه، رقم جدیدی از انگور ژاپنی را در تاکستان خود کشت و برداشت کرد.

این رقم جدید با شرایط آب‌وهوایی کوهستانی منطقه سازگار است و به گفته این کشاورز، از نظر وزن و طعم تفاوت چشمگیری با ارقام سنتی انگور دارد و طعمی متفاوت با ترکیبی از هفت میوه ارائه می‌کند.

در تاکستان این کشاورز مهابادی علاوه بر رقم جدید، بیش از ۱۰ رقم دیگر انگور نیز تولید و روانه بازار می‌شود و بخشی از محصول نیز برای تولید کشمش و دوشاب محلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هم‌اکنون ۶۵۰ هکتار از اراضی شهرستان مهاباد به کشت انگور آبی و دیم اختصاص دارد.