رسانه ملی پنجشنبه ۱۶ مهرماه با پخش مستند پرتره «پشت کوه‌های علی‌زنگی» از شبکه دو و فیلم سینمایی «هشتگ خانه» از شبکه نمایش، برنامه‌های متنوعی را برای مخاطبان تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «پشت کوه‌های علی‌زنگی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علیرضا باغشنی، روایتی از مسیر زندگی دکتر حسن بسک‌آبادی، فوق‌تخصص نوزادان است.

این مستند که محصول «مرکز مستند سوره» است، داستان برخاستن این پزشک از روستای دورافتاده «علی‌زنگی» در خراسان جنوبی تا طی مدارج عالی علمی در استرالیا و بازگشت به میهن برای خدمت به مردم را به تصویر می‌کشد و پنجشنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۱۹:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می شود.

همچنین شبکه نمایش سیما در باکس ساعت ۲۳ روز پنجشنبه، فیلم سینمایی «هشتگ خانه» محصول ۲۰۲۱ هند را برای نخستین بار روی آنتن می‌برد.

این اثر که داستان پدری را روایت می‌کند که برای ارتباط بهتر با فرزندانش به دنیای فناوری روی می‌آورد، با مدیریت دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شده است.

شبکه نمایش این فیلم را برای مخاطبان ناشنوا با زیرنویس فارسی و برای نابینایان با ایجاد کانال صوتی شرح صحنه مناسب‌سازی کرده است.

بازپخش این فیلم جمعه ۱۷ مهرماه در ساعات ۷ و ۱۵ خواهد بود.