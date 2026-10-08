معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ۴۷ سال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران گفت: با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری تامین تجهیزات، دارو و مواد اولیه و همچنین تجربه جنگ‌ها و حوادث مختلف، جمهوری اسلامی ایران همچنان به ایستادگی خود را ادامه داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمد جعفر قائم‌پناه روز پنجشنبه در نشست با مدیران استانی اردبیل گفت: کار‌هایی را که در جمهوری اسلامی انجام می‌دهیم در شرایطی است که ۴۷ سال تحت تحریم‌های ظالمانه قرار داریم. تحریم‌هایی که از ابتدای انقلاب آغاز شده و اکنون به اوج خود رسیده و ممکن است همچنان ادامه پیدا کند؛ بنابراین خرید تجهیزات از خارج از کشور، چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی با سختی مواجه است تا بتوانیم یک کارخانه یا تجهیزات مورد نیاز را وارد کشور کنیم.

وی افزود: با وجود تحریم‌های ظالمانه داشتن مشکلات و دشواری‌های تأمین دارو و مواد اولیه، جنگ‌های هشت‌ساله، ۱۲روزه، رمضان و حوادث تلخ دی را تجربه کردیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در طول این سال‌ها با یک ابرقدرت در حال مقابله و رویارویی است و بسیاری باور نمی‌کنند که کشوری، چون ایران، با وجود ۴۷ سال تحریم و تحمیل دو جنگ، بتواند مقابل آمریکا بایستد و آنها در عرصه نظامی از نیرو‌های مسلح ما شکسته بخورند. همین کافی است که اکنون هیچ ناو آمریکایی در خلیج فارس و دریای عمان مانور نمی‌دهد که این موضوع مدیون نیروی مسلح ما است.