همزمان با فصل برداشت «یاقوت سرخ» در قزوین، مراسم کهن جشن انار با حضور پرشور مردم و کشاورزان در روستای سنگان منطقه طارم سفلی آغاز شد.

سنگان به استقبال جشن انار رفت

سنگان به استقبال جشن انار رفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، روستای سنگان در بخش طارم سفلی که از قطب‌های اصلی تولید انار در استان قزوین محسوب می‌شود، امروز ۱۶ مهر ماه میزبان برگزاری جشن برداشت این محصول است.

در این آیین سنتی که قدمتی دیرینه در فرهنگ بومی منطقه دارد، کشاورزان با هدف شکرگزاری برای محصول پربار امسال گرد هم آمده‌اند. این رویداد فرهنگی که با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری منطقه برگزار شده، شامل برنامه‌های متنوعی از جمله نمایش آداب و رسوم محلی، اجرای موسیقی سنتی و عرضه مستقیم محصولات باغی است.

طارم سفلی به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، یکی از مهم‌ترین مراکز تولید انار مرغوب در استان قزوین است و برگزاری این جشنواره نقش مؤثری در معرفی ظرفیت های اقتصادی و گردشگری روستای سنگان دارد.











