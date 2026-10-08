پردیس سینمایی فرهنگ خمینی شهر با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مجموعه سینمایی پس از سال‌ها تعطیلی با سرمایه گذاری بخش خصوصی بازسازی و بار دیگر فعال شد و در اختیار مردم قرار گرفت.

این مجموعه با ۳۰ میلیارد تومان هزینه افتتاح و مجهز به یک سالن ۸۰۰ نفره، دو سالن ۴۰ نفره و یک سالن روباز است.

این مجموعه سینمایی با هدف فراهم کردن دسترسی مناسب‌تر شهروندان خمینی‌شهر به اکران روز سینمای ایران و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان، فعالیت خود را از سر می‌گیرد.

بازگشت پردیس سینمایی فرهنگ به چرخه اکران پس از یک دوره طولانی تعطیلی، علاوه بر احیای یکی از ظرفیت‌های فرهنگی خمینی‌شهر، می‌تواند زمینه افزایش فعالیت‌های سینمایی و فرهنگی و حضور بیشتر شهروندان در رویدادهای هنری را فراهم کند.