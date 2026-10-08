رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ و نقل شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به تداخل جریان‌های ترافیکی و حمل‌ و نقلی در محدوده پایانه شهید سلطانی، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی برای ساماندهی این محدوده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، علیرضا رحیمی با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» گفت: محدوده شهید سلطانی یکی از نقاط مهم و گلوگاهی حمل‌ و نقل استان البرز است که جریان های مختلف ترافیکی و مسافری از شهرهای کرج، فردیس و شهرهای جنوبی آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در آن به یکدیگر می‌رسند.

وی با بیان اینکه مدیریت این محدوده میان چند دستگاه تقسیم شده است ، افزود: حل مشکلات پایانه شهید سلطانی نیازمند هماهنگی میان شهرداری کرج، سازمان حمل‌ونقل، اداره کل راهداری، راهور، مترو و شهرداری فردیس است.

رحیمی از برگزاری جلساتی با حضور دستگاه‌ های مرتبط برای ساماندهی وضعیت این محدوده خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، ایجاد پایانه‌ای مجزا برای ساماندهی مسافران شهرهای جنوبی و ایجاد دسترسی مناسب‌تر به مترو و پارکینگ جنوبی ایستگاه شهید سلطانی است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ و نقل شورای اسلامی شهر کرج همچنین از بررسی طرح‌های مختلف برای اصلاح جریان ترافیکی این محدوده خبر داد و افزود: حذف یا تعریض پل شهید سلطانی، جابه‌جایی پایه‌های پل و احداث زیرگذر از جمله گزینه‌هایی است که در مطالعات فنی مورد بررسی قرار گرفته و هدف این است که یک‌بار برای همیشه گره ترافیکی این محدوده برطرف شود.

وی با اشاره به اهمیت همراهی و هم افزایی دستگاه های مختلف تأکید کرد: ساماندهی پایانه شهید سلطانی تنها با اقدامات یک دستگاه امکان‌پذیر نیست و نیازمند یک عزم مشترک بین دستگاه‌های متولی است.