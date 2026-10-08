به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، سید عبدالملک بدرالدین رهبر انصارالله یمن گفت: دشمنان، بر سرکشی، جنایت، ظلم و طغیان خود می‌افزایند و در عصر ما، دشمن صهیونیستی و حامیان آن، آمریکا و دیگران، از برجسته‌ترین مصادیق آن هستند. متجاوزان سعودی از برجسته‌ترین مصادیق سرسخت‌ترین دشمنان در عصر حاضر و در عرصه عربی و اسلامی ماست. نظام سعودی خود را حامل پرچم اسلام معرفی می‌کند و عبارت توحید را بر پرچم ملی خود قرار داده است، در حالی که شمشیر این پرچم تنها در برابر ملت ما از نیام بیرون کشیده شده است. شمشیر موجود در پرچم ملی عربستان سعودی هرگز در برابر دشمنان ملت به حرکت درنیامده و حتی یک بار نیز در برابر آنها موضع نگرفته است. چه زمانی متجاوزان سعودی حتی یک موضع نظامی در برابر آمریکا و اسرائیل گرفته است؟

نظام سعودی زنان و کودکان را قتل عام می‌کند

رهبر انصارالله یمن گفت: ما در سالروز یک جنایت و کشتار بزرگ از جنایات متجاوز سعودی، یعنی هدف قرار دادن مراسم عزاداری خاندان الرویشان در صنعا، پایتخت، قرار داریم. در کشتار بزرگی که در سال ۲۰۱۶ سالن عزاداری در صنعا را هدف قرار داد، بیش از ۱۰۰۰ یمنی شهید و زخمی شدند. دشمن سعودی این تجمع بزرگ در سالن عزاداری را با موشک هدف قرار داد و تلاش کرد شمار هرچه بیشتری را به قتل برساند و این هدف آن بود. متجاوزان سعودی مراسم عزاداری و جشن‌های دیگری را نیز هدف قرار داد. این هفته نیز سالروز جنایت هدف قرار دادن مراسم عروسی در سنبان در ذمار بود که در آن ۴۳ مرد و زن شهید و بیش از ۷۰ نفر دیگر زخمی شدند.

سید عبدالملک بدرالدین در ادامه افزود: جنایت‌های بسیاری وجود دارد که یکی از برجسته‌ترین آنها جنایت بمباران عطان است که در آن از بمب ممنوعه بین‌المللی استفاده شد و حجم ویرانی ناشی از آن در منازل شهروندان گسترده بود. جنایت دشمن سعودی علیه اتوبوس دانش‌آموزان ضحیان نیز از جمله این جنایت‌هاست. آن زمان اعلام کردند که سرنشینان آن کارشناسان نظامی بودند، اما حقیقت آشکار شد که آنها دانش‌آموز و کودک بودند. جنایت‌های دشمن سعودی در صنعا و همه استان‌ها رخ داده است. جنایت‌های دشمن سعودی مردم، مساجد و بازار‌ها را نیز دربرگرفته و همچنان به هدف قرار دادن تجمعات ادامه می‌دهد. نخستین جنایتی که دشمن سعودی مرتکب شد، هدف قرار دادن مناطق مسکونی در صنعا، بود. دشمن سعودی از زمان ازسرگیری تشدید تنش، بار دیگر همان شیوه را در هدف قرار دادن دانش‌آموزان، کودکان و زنان در پیش گرفته است. نظام سعودی، نظامی است که کودکان و زنان را به قتل می‌رساند.

نظام سعودی دچار سرنوشت بدی خواهد شد

رهبر انصارالله یمن گفت: دشمن سعودی در تعیین اهدافی که هدف حمله قرار می‌گیرند، به آمریکا و انگلیس متکی است. شیوه عربستان سعودی در تجاوز به یمن، بر اساس رویکرد صهیونیستی، شیطانی و ظالمانه‌ای است که با ارزش‌ها و تعالیم اسلام، ارزش‌های فطری و قوانین بین‌المللی در تضاد است. تشکل‌های نظامی که دشمن سعودی آنها را تربیت می‌کند، با اسرا به شیوه‌ای وحشیانه رفتار می‌کنند که هیچ ارتباطی با تعالیم و ارزش‌های اسلام و نیز آداب و رسوم فطری مردم یمن ندارد. صحنه‌هایی که هر بیننده‌ای مشاهده می‌کند، صحنه‌های دردناکی از زنان، کودکان، شهدا و مجروحان و خانواده‌های آنهاست که بر اثر اقدامات متجاوز سعودی داغدار شده‌اند. جنایت دشمن سعودی علیه خانواده علی عضلی در حجه، یک خانواده را به طور کامل از بین برد و متجاوز سعودی همچنان در استان‌های دیگر نیز به ارتکاب جنایت ادامه می‌دهد.

سید عبدالملک بدرالدین تاکید کرد: دشمن سعودی شهروندان را در منازل و بازارهایشان، مانند منطقه مفرق ماویه، هدف قرار می‌دهد. بازار‌ها محل تجمع و دیدار مردم هستند و هیچ ابهامی میان منازل و بازار‌ها با جبهه‌های نبرد وجود ندارد. دشمن سعودی با مشارکت آمریکا، به عمد به ارتکاب فجیع‌ترین جنایت‌ها ادامه می‌دهد، به گونه‌ای که تقریباً روزی نیست که یادآور جنایتی علیه ملت عزیز ما نباشد. مهم است که تصاویر مستندکننده این جنایت‌ها در میان جوامع اسلامی و از طریق رسانه‌های مختلف منتشر شود. دشمن سعودی با جنایت‌های خود در میان همه ملت‌های جهان رسوا شده و ماهیت جنایتکارانه‌ای که به آن شناخته می‌شود و بر اساس آن عمل می‌کند، آشکار شده است.

رهبر انصارالله یمن خاطرنشان کرد: جنایت‌های سعودی، شعار‌هایی را که این نظام سر می‌دهد رسوا می‌کند، در حالی که این نظام به ارتکاب جنایت و ریختن خون بیگناهان اعتیاد دارد. در طول تمامی این سال‌ها، صحنه‌هایی وجود دارد از جمله کشتار زنان و کودکان به دست دشمن سعودی که دل‌ها را به درد می‌آورد. فطرت انسانی بر این امر اتفاق نظر دارد که آنچه دشمن مرتکب می‌شود، جنایت است و همه ملت‌های مسلمان ما باید آن را جنایتکاری، کودک‌کش، زن‌کش و متجاوزی گناهکار بدانند.

وی افزود: نظام سعودی آنگونه که خود را با عناوین دینی فریبنده معرفی می‌کند نیست و کسانی که فریب این عناوین را می‌خورند، از حقایقی که به روشنی آشکار است غافل هستند. نظام سعودی نماینده سنت نبوی و مذهب اهل سنت نیست، بلکه نماینده رویکرد صهیونیستی است. نظام سعودی در چارچوب مؤاخذه الهی، مانند بسیاری از طغیانگران تاریخ، به سمت سرنوشت بدی پیش می‌رود. تدبیر الهی طغیانگران را دربرمی‌گیرد و با تغییر روزگار، آنان با سقوطی سهمگین فرو می‌افتند. ما در عصر خود و در جهان عرب، طغیانگران بسیاری را به یاد می‌آوریم که سرکوب کردند و خداوند آنان را دربرگرفت و امکاناتشان هیچ سودی برایشان نداشت.

پیروی آل سعود از رویکرد صهیونیست‌ها

رهبر انصارالله یمن گفت: کسانی که تصور می‌کنند برای جنایت‌های خود از حمایت آمریکا برخوردارند، از کسانی هستند که خدا را فراموش کرده‌اند و این همان چیزی است که از سوی متجاوزان سعودی رخ می‌دهد.‌ای نظام سعودی، به چه گناهی هر روز کودکان و زنان را به قتل می‌رسانی؟! پیشینه فکری و تربیتی متجاوزان سعودی، هیچ سنخیتی با تعالیم اسلامی ندارد، بلکه این نظام از رویکرد صهیونیستی پیروی می‌کند. متجاوزان سعودی به دروغ ادعا می‌کنند که نبردشان برای دفاع از مقدسات است، در حالی که دروغگو، افترازننده و جنایتکار هستند و جنایت‌هایشان حقیقت آن را آشکار می‌کند. کسی که به طور مستمر کودکان و زنان را به قتل می‌رساند، چگونه می‌تواند تحت عنوان حمایت از مقدسات اقدام کند؟ ملت ما همواره آماده است تا در خط مقدم مقابله با هرگونه تهدید علیه مقدسات قرار گیرد.

سید عبدالملک بدرالدین افزود: یکی از اهداف متجاوزان سعودی از ارتکاب این جنایت‌ها، شکستن اراده ملت ما و وادار کردن آن به تسلیم است و این چیزی جز یک سراب نیست. ملت ما بیش از پیش به مظلومیت و عادلانه بودن آرمان خود باور پیدا کرده و با انگیزه بیشتری برای مقابله با نظامی که کودکان و زنان را به قتل می‌رساند، وارد میدان می‌شود. هرچه متجاوزان سعودی در ریختن خون‌ها زیاده‌روی بیشتری کند، واکنش جامعه و ملت سربلند ما نیز با خشم و عزم بیشتر برای انجام مسئولیت اخلاقی، دینی و ملی خود همراه خواهد شد. وقتی متجاوز سعودی امیدوار است که با این جنایت‌ها بتواند موضع را به سود خود تغییر دهد، حتی در سطح اجتماعی نیز دچار توهم است. قبایل یمن در قبال جنایت‌های دشمن سعودی موضع دارند و ساختار قبیله‌ای نیز در واکنش به این جنایت‌ها و خیانت به کشور به حرکت درآمده و به شدت از این جنایت‌ها و خیانت به میهن ناراضی است.

هشدار به قطر درباره مشارکت سیاسی و رسانه‌ای در تهاجم علیه یمن

رهبر انصارالله یمن گفت: به طرف قطری که از نظر سیاسی و رسانه‌ای به حمایت از تجاوز سعودی علیه کشور ما روی آورده است، هشدار دادیم و این میزان از مشارکت، مشارکت در ظلم علیه ملت ماست. دیروز به قطری‌ها درباره آنچه سعودی با آنها انجام داد اشاره کردیم و می‌گوییم: حقایقی را به شما یادآوری می‌کنیم که خودتان در واقعیت زندگی تان پس از مشارکت در تجاوز به کشور ما در آغاز تجاوز تجربه کردید، زمانی که این اقدام برای شما نتیجه‌ای نداشت و سعودی کارزار گسترده‌ای علیه شما به راه انداخت. نظام سعودی برای منزوی کردن کامل قطر، اعمال محاصره سیاسی و اقتصادی، ارعاب نظامی و تحریک دیگران علیه آن تلاش کرد. نظام سعودی مانند آل خلیفه در بحرین، به تغییر نظام در قطر امید بسته است. آیا نظام سعودی دلیلی برای همه این اقدامات علیه قطر داشت، در حالی که می‌دانید اگر از آمریکا اجازه بگیرد، جاه طلبی‌هایش در قبال شما بسیار خطرناک خواهد بود؟ قطر در دوره امیر حمد برای حل اختلافات تلاش می‌کرد تا جایی که این مسئله موجب خشم و ناراحتی عربستان سعودی از قطر شد و بازگشت کنونی به تبعیت از عربستان در سیاست خارجی، عقبگردی بسیار بزرگ است. برادرانه به قطری‌ها توصیه می‌کنیم در محاسبات خود بازنگری کنند. ملت ما در جایگاه مظلوم قرار دارد و از آزادی خود دفاع می‌کند.

همکاری آل‌سعود با انگلیس در واگذاری فلسطین به یهودیان

سید عبدالملک بدرالدین گفت: جد آل سعود فلسطین را به کسانی که آنها را «یهودیان بیچاره» می‌نامید یا به هر کسی که انگلیس می‌خواست، واگذار کرد. ملت ما موجودیتی موقتی نیست، بلکه ملتی اصیل است که از پشتوانه اخلاقی و ارزشی و کرامت انسانی برخوردار است و هر اندازه ستمگران اقدام کنند، حاضر نیست در برابر کسی جز خدا تن به خواری و بردگی دهد. پایداری ملت ما عظیم و ریشه‌دار است و روند مقابله آن با تجاوز، در زمینه توسعه توانمندی‌های نظامی و عملیات نظامی در میدان، روندی رو به رشد است. تحول و پیشرفت ملت ما از آغاز تجاوز تا امروز بسیار چشمگیر است و می‌بینیم که ملت ما در نتیجه توکل خود بر خدا، قدرتمندتر شده، کارآمدی بیشتری پیدا کرده، عملکرد آن بهتر شده و روحیه جهادی آن استوارتر است. ملت ما باشکوه‌ترین صحنه‌های دلاوری و شجاعت را در مقابله با ستمگران و متجاوزانی که بدون هیچ حقی به آن تجاوز می‌کنند، به نمایش می‌گذارد. در مواضع شهدا، مکتبی جاودانه از دلاوری و عزم آنان وجود دارد، همچنین در صبر و بردباری خانواده‌های شهدا و روحیه معنوی و ایمانی مجروحان نیز چنین مکتبی دیده می‌شود. نقش زن یمنی، موضع ایمانی ملت ما را به تصویر می‌کشد. نظام سعودی نمی‌تواند با تحقق اهداف خود بر ملت ما مسلط شود و ملت ما امروز در جایگاهی پیشرو در عرصه مقابله ایستاده است.