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استاندار در این شورا ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و تبریک به کارکنان خدوم نیروی انتظامی در استان گفت: این عزیزان در راستای حفظ امنیت مردم، حتی از جان خود گذشتند تا این مملکت و آب و خاک پایدار و سرافراز بماند.
به گزازش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بابایی افزود: نیروی انتظامی در برهههای مختلف مقتدارانه ظاهر میشوند و ما به حضور انها برای برقراری امنیت در جامعه و مردم قدردانی میکنیم.
وی با اشاره به اهمیت امنیت در جامعه یاداور شد: اگر امنیت در جامعه برقرار نباشد، زندگی سخت خواهد بود.
بابایی گفت: دولت همچنان که نیروی انتظامی بسیار مقتدرانه در صحنه ایستاده است، حامی نیروی انتظامی بودیم؛ هستیم وخواهیم بود.