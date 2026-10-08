شورای فرمانده‌ای فراجا در ستاد انتظامی استان یزد

استاندار در این شورا ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و تبریک به کارکنان خدوم نیروی انتظامی در استان گفت: این عزیزان در راستای حفظ امنیت مردم، حتی از جان خود گذشتند تا این مملکت و آب و خاک پایدار و سرافراز بماند.