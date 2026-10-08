رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری یک متهم به کلاهبرداری و کشف ۲۰ فقره پرونده به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد و گفت:این فرد با سوءاستفاده از افراد مسن و کم‌سواد کارت بانکی مالباختگان را مقابل دستگاه‌های خودپرداز تعویض و پس از آن اقدام به برداشت وجه از حساب آنان می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد:در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری از افراد مسن و کم‌سواد موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: متهم در بازجویی‌های انجام‌ شده به کلاهبرداری به روش تعویض کارت بانکی مالباختگان در مقابل دستگاه‌های خودپرداز پس از انجام کارت‌به‌کارت و برداشت وجه از حساب آنان به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.