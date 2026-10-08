به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دستمالچیان افزود: استان یزد می‌تواند در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی همکاری‌های خوبی با کشور کره جنوبی داشته باشد و برگزاری رویداد‌ها و کارگاه‌های آوزشی در انتقال تجربیات بسیار مفید است.

وی عنوان کرد: استان یزد در زمینه‌های کاشی و سرامیک، مس، قطعات جوشکاری، پسته، انجیر و انارتوان صادراتی خوبی دارد.

دستمالچیان گفت: سفیر کره جنوبی در ایران نگاه و دیدگاه بسیار مثبتی دارند و از سفر به استان یزد راضی بودند و ان شاالله بتوانیم در حوزه‌های پزشکی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی ارتباطات خوبی را داشته باشیم و به محض برقراری شرایط در حوزه‌های اقتصادی نیز فعالیت داشته باشیم.

سفیر کشور کره جنوبی در ایران با اشاره به جاذبه‌های گردشگری یزد گفت: در گذشته مردم با زحمات زیاد این منطقه را قابل زیست کردند و این خلاقیت و توانایی مردم یزد با نشان می‌دهد.

کیم جون پیو افزود: در حوزه‌های مختلفی مانند سیاسی، فرهنگی، علمی و دانشگاهی و تحقیقات و همچنین مسائل بشردوستانه می‌توانیم همکاری‌های خوبی با ایران داشته باشیم.

وی گفت: با بازدید‌های مختلف با امکانات و توانایی‌های استان یزد برای همکاری بیشتر آشنا شدم.