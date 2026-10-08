به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در راستای برگزاری دومین اجلاسیه شهدای شهرستان قروه، جشنواره سرود دانش‌آموزی با حضور ۱۲ گروه از شهر‌های سریش‌آباد، دلبران و وینسار برگزار شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان از جابه‌جایی حدود ۳ میلیون تن کالا از مبادی استان در سه‌ماهه دوم امسال خبر داد.

مدیر اداره منابع آب شهرستان بانه از آغاز عملیات لایروبی رودخانه اصلی این شهر خبر داد.

میرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: در راستای اجرای طرح کشوری مقابله با زمین‌خواری، هزار مترمربع از اراضی ملی و جنگلی حاشیه دریاچه زریبار از تصرف خارج و به عرصه‌های طبیعی بازگردانده شد.