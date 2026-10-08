به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از کلش ریپورت، هزاران دانشجو در ۷ اکتبر در ریودوژانیرو پایتخت برزیل، علیه فلاویو بولسونارو، در آستانه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است، در ۲۵ اکتبر، برگزار شود، تظاهرات کردند.

تظاهرات کنندگان با در دست داشتن دست نوشته‌هایی که روی آن نوشته شده بود: «برزیل حیاط‌خلوت آمریکا نیست» و «امپریالیسم یانکی بیرون برود»؛ شعار سر دادند.

معترضان پیروزی احتمالی بولسونارو را با همسویی با ترامپ مرتبط می‌دانند.

معترضان بر این باورند اگر بولسونارو پیروز شود، برزیل به مستعمره ایالات متحده تبدیل خواهد شد.

فلاویو پس از دور نخست انتخابات، با حدود ۴۷ درصد در برابر حدود ۴۵ درصد، از لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهوری کنونی، پیشی گرفته است.

پدر او، ژائیر بولسونارو، به‌دلیل طراحی برای لغو نتیجه انتخابات ۲۰۲۲ به ۲۷ سال زندان محکوم شده است؛ فلاویو پیش‌تر از احتمال اعطای عفو سخن گفته بود.