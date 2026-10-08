استاندار مرکزی از تکمیل فاز اول طرح نهضت ملی مسکن شهرستان خمین و تحویل ۶۴ واحد تا آبان‌ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در جلسه بررسی مشکلات مسکن و راه‌های مواصلاتی خمین گفت: ۶۴ واحد مسکونی از فاز اول طرح نهضت ملی مسکن شهرستان خمین تا نیمه اول آبان‌ماه تکمیل و مرحله بعدی این طرح نیز دهه فجر به متقاضیان تحویل می‌شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید تمهیدات لازم برای برقراری انشعابات مسکن ملی خمین را بیندیشند.

مهدی زندیه وکیلی با اشاره به مسائل راه‌های شهرستان خمین افزود: مسیر‌های منتهی به خمین از سمت محلات، الیگودرز و قورچی‌باشی بررسی و گزارشی از روند تکمیل پروژه‌ها ارائه شد و تصمیماتی اتخاذ گردید تا این پروژه‌ها با شتاب و جدیت بیشتری دنبال شوند.

استاندار مرکزی ادامه داد: اگرچه در یک جنگ تمام‌عیار با دشمن صهیونیستی و آمریکایی هستیم، اما این به معنای رها کردن پروژه‌های توسعه استان نیست.

زندیه‌وکیلی گفت: منابع مالی بسیار محدود است، اما با جدیت دنبال می‌کنیم که هر پروژه‌ای که قابل تکمیل باشد، زودتر به بهره‌برداری برسد تا مردم از خدمات آن بهره‌مند شوند و این گامی برای توسعه شهرستان و استان خواهد بود.

فرماندار خمین نیز در این نشست با اشاره به وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن این شهرستان گفت: از ۲ هزار و ۵۲۶ متقاضی تأییدشده، برای یک هزار و ۳۹۸ نفر زمین تامین شده است.

وحید براتی‌زاده افزود: پروژه مسکونی ۵۱۲ واحدی خمین به‌طور میانگین ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پروژه ۴۸ واحدی تکمیل و تحویل داده شده که در پروژه ۵۱۲ واحدی، بلوک ۶۴ واحدی اول به مردم تقدیم شده و بلوک ۶۴ واحدی دوم بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فرماندار خمین با اشاره به طرح ۱۸.۸ هکتاری گفت: در این طرح ۷۵ قطعه زمین در قالب گروه‌های ساخت چهار نفره به ۳۰۰ نفر و ۸۱ قطعه زمین نیز به ۱۶۲ نفر در قالب طرح جوانی جمعیت واگذار شده است.

براتی زاده با بیان اینکه زیرسازی این سایت تکمیل شده است، افزود: تنها مشکل موجود در سایت ۱۸.۸ هکتاری، عدم ابلاغ فاز‌های ۲ و ۳ به شرکت توزیع برق است که با وجود آماده بودن نقشه‌ها، نیاز به ابلاغ رسمی دارد.