مسائل و مشکلات اراضی روستای عذاب، طرح مسکن مهر خوی، طرح احداث پل در محدوده روستای ویشلق علیا، اراضی منطقه قره‌درویش و اراضی موسوم به کامیون‌داران، اراضی هنگ مرزی و اراضی منطقه قاضی‌محله شهرستان خوی با حضور معاون سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه وشهرسازی بررسی و تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسائل مربوط به برخی از اراضی خوی با حضور معاون سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه وشهرسازی مورد قرار گرفت.

در جریان سفر رضایی معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی به شهرستان خوی، مسائل اراضی روستای عذاب، پروژه مسکن مهر خوی، پروژه احداث پل در محدوده روستای ویشلق علیا، اراضی منطقه قره‌درویش و اراضی موسوم به کامیون‌داران، اراضی هنگ مرزی و اراضی منطقه قاضی‌محله با حضور پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و عادل نجف‌زاده، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

تعیین تکلیف اراضی روستای عذاب از نخستین موضوعات مطرح‌شده در این سفر بود. اراضی اهالی این روستا پس از حدود ۳۵ سال انتظار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد فرآیند تعیین تکلیف اراضی اهالی روستا و رفع مشکلات مربوط به آن با پیگیری دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال شود.

در ادامه، وضعیت پروژه مسکن مهر خوی و موضوع محوطه‌سازی این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه محوطه‌سازی پروژه به دلیل قصورات شرکت تعاونی انجام نشده بود، موضوع در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح و مقرر شده بود بخشی ازآن توسط مردم وبخشی نیز توسط شهرداری تامین شود که مردم توانایی تامین هزینه را نداشتند و بنا بر نظر رضایی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، مقرر شد مساعدت لازم در تامین هزینه مردم توسط دولت صورت بگیرد تا روند اجرای محوطه‌سازی و تکمیل پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

کلنگ‌زنی احداث پل در محدوده روستای ویشلق علیا نیز از دیگر برنامه‌های این سفر بود. این پل به منظور تسهیل تردد اهالی چهار روستای ویشلق علیا، ویشلق سفلی، نوایی و ملهذان احداث می‌شود. اراضی زراعی این روستا‌ها در یک سوی جاده و منازل مسکونی اهالی در سوی دیگر قرار دارد و تردد روستاییان برای دسترسی به مزارع و منازل، به دلیل عبور از جاده، موجب بروز تصادفات و حوادث متعدد شده بود. بر همین اساس، احداث پل در این محدوده در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن به صورت نمادین در روستای ویشلق علیا و با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان کلنگ‌زنی شد.

در بررسی وضعیت اراضی منطقه قره‌درویش و اراضی موسوم به کامیون‌داران نیز موضوع ملی بودن اراضی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح، موضوع در کمیسیون رفع تداخلات مطرح شده و فرآیند قانونی تعیین تکلیف این اراضی دنبال شود.

همچنین در خصوص اراضی واقع در محدوده هنگ مرزی خوی، مقرر شد در راستای اجرای برنامه‌های جهش تولید مسکن، ۱.۱ هکتار از اراضی لشکر برای تأمین مسکن کارکنان هنگ مرزی در اختیار اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی قرار گیرد.

در نهایت، اراضی منطقه قاضی‌محله نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این محدوده، برخی مالکان دارای اسناد مالکیت بوده و اراضی دارای سابقه تفکیک بوده است، اما تفکیک انجام‌شده به صورت غیرمجاز صورت گرفته و کاربری اراضی نیز آموزشی تعیین شده بود. بر همین اساس، با بررسی‌های انجام‌شده و با نظر رضایی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، و پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، مقرر شد موضوع در فرآیند بازنگری طرح تفصیلی شهر خوی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت طی مراحل قانونی، اصلاح کاربری اراضی انجام شود تا مالکان بتوانند نسبت به پیگیری فرآیند اخذ سند اقدام کنند.

در این سفر، مسائل و مطالبات مرتبط با اراضی و پروژه‌های مسکن شهرستان خوی با هدف تسریع در تعیین تکلیف حقوقی و اجرایی آنها مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری موضوعات مطرح‌شده از مسیر قانونی و از طریق مراجع ذی‌صلاح تأکید شد.