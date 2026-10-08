به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام شهرداری کلانشهر اراک، رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری اراک از تشدید نظارت بر فعالیت سرویس‌های مدارس و برخورد قانونی با خودرو‌های فاقد مجوز خبر داد و با تأکید بر ضرورت ساماندهی و نظارت بر ناوگان سرویس مدارس گفت: فعالیت خودرو‌های سرویس مدارس باید مطابق ضوابط و مقررات تعیین‌شده و پس از طی فرآیند قانونی و دریافت مجوز‌های لازم انجام شود.

ساد‌ه‌وند افزود: خودرو‌هایی که بدون مجوز قانونی اقدام به جابه‌جایی دانش‌آموزان کنند، در صورت شناسایی، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد و اجرای این طرح با هدف افزایش ایمنی دانش‌آموزان، ساماندهی ناوگان سرویس مدارس و صیانت از حقوق خانواده‌ها انجام می‌شود و نظارت بر فعالیت سرویس‌های مدارس با جدیت ادامه خواهد داشت.