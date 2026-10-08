به گزارش خبرگزاری صداوسیمای وسیمای گیلان؛ مدیرکل هوشناسی گیلان گفت: بر اساس نقشه‌ها و اطلاعات هواشناسی، آسمان استان امروز و فردا نیمه‌ابری و مه‌آلود پیش‌بینی شده است.

محمد دادرس افزود: در برخی مناطق گیلان بارش پراکنده باران، وزش باد و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی گفت: بیشترین میزان بارندگی استان در ۲۴ ساعت گذشته در ماسوله با ۹ میلی‌متر بارش، ثبت شد و در رشت، مرکز گیلان نیز ۴ میلی‌متر باران بارید.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: اسب‌وونی نیز با دمای ۱۰ درجه سلسیوس، سردترین منطقه گیلان در شبانه‌روز گذشته بود.

محمد دادرس با اشاره به وضعیت دریای خزر گفت: دریا امروز و فردا کمی متلاطم است برای فعالیت‌های دریانوردی و صید و صیادی با احتیاط مناسب است.