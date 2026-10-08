داوطلبان کنکور ۱۴۰۵ به ایستگاه پایانی انتخاب رشته رسیده‌اند؛ جایی که انتخاب امروز می‌تواند مسیر تحصیل و آینده شغلی آنها را مشخص کند. مهلت انتخاب رشته نیز تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهر تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بعد از ماه‌ها درس خواندن، آزمون دادن و انتظار برای اعلام نتیجه، حالا داوطلبان در یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های مسیر تحصیل و آینده شغلی خود قرار گرفته‌اند.

در حالی که امروز آخرین مهلت اعلام‌شده برای انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵ بود، رئیس سازمان سنجش از تمدید این فرصت تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهر خبر داد تا داوطلبان امکان ثبت یا ویرایش انتخاب‌های خود را داشته باشند.

رضا محمدی افزود: با توجه به اینکه رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ تا ساعاتی دیگر منتشر می‌شود به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیانی که تاکنون برای انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند و یا مایل به ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود هستند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه نسبت به انتخاب رشته و یا ویرایش آن اقدام کنند.