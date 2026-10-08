به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخستین دوره آموزشی تربیت کنشگر جوانی جمعیت با هدف ارتقای آگاهی، توانمندسازی کنشگران محلی و تقویت مشارکت اجتماعی در حوزه جمعیت، در روستای گوگ‌تپه ارومیه برگزار شد.

حسین شری‌زاده، معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی، در این مراسم با بیان اینکه این دوره به مدت ۱۰ ساعت برای ۸۰ بانوی روستایی به همت یکی از سازمان‌های مردم نهاد جوانان استان برگزار شده اظهار کرد: توجه به موضوع جوانی جمعیت نیازمند مشارکت و همراهی همه بخش‌های جامعه، به‌ویژه جوانان و کنشگران اجتماعی است.

وی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی کنشگران محلی می‌تواند زمینه را برای افزایش آگاهی عمومی و حضور مؤثرتر مردم در موضوع جوانی جمعیت فراهم کند.

شیری‌زاده با اشاره به ظرفیت روستا‌ها و جوامع محلی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، گفت: هدف از برگزاری این دوره، تربیت افرادی آگاه و توانمند است که بتوانند در جامعه محلی نقش مؤثری در ترویج فرهنگ فرزندآوری، حمایت از خانواده و تحکیم بنیان خانواده ایفا کنند.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این دوره با اهمیت جوانی جمعیت، نقش خانواده و جامعه در حمایت از فرزندآوری و شیوه‌های کنشگری اجتماعی در این حوزه آشنا شدند.