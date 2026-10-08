نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاورد‌های بسیج در ۲۵ غرفه با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در شهرستان میاندوآب گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاورد‌های بسیج با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در شهرستان میاندوآب گشایش یافت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان میاندوآب گفت: این نمایشگاه با برپایی ۲۵ غرفه در بخش‌های علمی و فرهنگی، ورزشی و اقتصادی، تولیدی و صنایع دستی و فناوری، توانمندی‌ها و دستاورد‌های بسیجیان را به نمایش گذاشته است.

سرهنگ پاسدار وهاب عباسفام افزود: این نمایشگاه با هدف تقویت روحیه خودباوری، معرفی ظرفیت‌های بسیج و نمایش توانمندی و اقتدار ایران اسلامی برپا شده است.

وی اظهار کرد: ارائه دستاورد‌های جوانان و بسیجیان در عرصه‌های مختلف، زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های بومی و ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و تولیدی است.

این نمایشگاه به مدت ۳ روز از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعد ظهر در مصلی امام خمینی ره برای بازدید عموم دایر خواهد بود.