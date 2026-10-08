رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس گفت: با وجود خساراتی که از سوی دشمنان و رژیم صهیونیستی به برخی تأسیسات کشور وارد شد، صنعتگران با مجاهدت و تلاش خالصانه، برخلاف تصور دشمن، اقدامات بابرکتی را به ثمر رسانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در بازدید از پالایشگاه‌های گاز، مجتمع‌های پتروشیمی و طرح‌های فعال در منطقه عسلویه و پارس جنوبی، با قدردانی از تلاش‌های متخصصان این حوزه با تأکید بر لزوم همراهی عموم مردم و صنایع در شرایط کنونی افزود: در کنار این تلاش‌های شبانه‌روزی، هم‌وطنان باید در حوزه مصرف انرژی، مدیریت بهینه‌ای داشته باشند تا بتوانیم این شرایط پیش‌آمده را با کمترین آسیب و مشکل پشت سر بگذاریم همچنین وظیفه داریم از تلاشگران این عرصه حمایت بیشتری داشته باشیم تا در مدیریت مصرف، هم در بخش خانگی و هم در صنایع مختلف یاری‌گر کشور باشند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به بازدید از مجموعه «ایران ال‌ان‌جی» تصریح کرد: پروژه ایران ال‌ان‌جی یکی از ظرفیت‌های بسیار بزرگ کشور بوده و هست که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است؛ و مقرر شد مدیران و دست‌اندرکاران، مسائل و مطالبات خود را در قالب یک بسته تخصصی جمع‌بندی و به کمیسیون مجلس ارائه کنند تا با همکاری مشترک در تهران، راهکار‌های قانونی برای رفع موانع و توسعه صنعت نفت و گاز کشور پیگیری شود.