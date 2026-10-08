مسئولان سپاه شهرستان خوی با حضور در منزل شهید والامقام غلام‌رضا بقایی، ضمن دیدار با خانواده این شهید، بر تداوم راه و آرمان‌های شهدا تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئولان سپاه شهرستان خوی با حضور در منزل شهید والامقام غلام‌رضا بقایی، ضمن دیدار با خانواده این شهید، بر تداوم راه و آرمان‌های شهدا تاکید کردند.

حجت‌الاسلام سید علی سید نظری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خوی به همراه سرهنگ ذاکری معاون هماهنگ‌کننده این سپاه با حضور در منزل شهید غلام‌رضا بقایی با خانواده این شهید والامقام دیدار کردند.

مسئولین در این دیدار امنیت و آرامش امروز کشور را مدیون خون پاک شهدایی دانست که با نثار جان خود عزت و سربلندی را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند؛ و افزودند دیدار با خانواده شهدا مایه دلگرمی و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب است و پاسداران انقلاب اسلامی همواره خود را مدیون فداکاری‌های خانواده شهدا می‌دانند.

در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدیه‌ای به رسم یادبود از صبر و مجاهدت‌های خانواده شهید غلام‌رضا بقایی تجلیل شد.