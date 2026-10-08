به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، منیر شحاده هماهنگ کننده سابق نیرو‌های یونیفیل در لبنان در مصاحبه با این شبکه گفت: ورود افسران صهیونیست برای کمک به سعودی‌ها در جنگ علیه یمن، نشانه همکاری اسرائیل و عربستان سعودی در جنگ علیه یمن در طول دوره عملیات پشتیبانی از غزه است. این نخستین بار نیست که چنین اطلاعاتی درباره همکاری نزدیک نظامی و امنیتی راهبردی میان عربستان و اسرائیل افشا می‌شود. این موضوع میزان همکاری عربستان و اسرائیل در این جنگ را آشکار می‌کند.

شحاده افزود: عربستان به هر طرفی که بتواند در این جنگ در یمن از آن حمایت کند، متوسل شده است. از سودان نیز کمک گرفته است. از مزدورانی از چند کشور و همچنین از آمریکایی‌ها استفاده کرده است. امروز نیز از ترکیه و پاکستان دعوت کرده است. در مورد اسرائیل نیز دیگر همکاری امنیتی، نظامی، راهبردی و تاکتیکی این رژیم در جنگ علیه یمن موضوعی محرمانه نیست. اما اجازه دهید به نقش یمن در جنگ حمایت از غزه اشاره کنم. یمن در این جنگ یک عامل تعیین کننده بود. همین کافی است که یمن توانست در طول جنگ، بندر‌ام‌الرشراش را تقریباً ۹۰ درصد تعطیل کند. بندر‌ام‌الرشراش را بست. علاوه بر این، فصل گردشگری در منطقه‌ام الرشراش نیز تحت تأثیر قرار گرفت. مناطق گردشگری، هتل‌ها و تفرجگاه‌ها همگی به دلیل پهپاد‌های یمنی تعطیل شدند. حتی موشک‌های بالستیک یمن نیز به تل‌آویو و بن‌گوریون رسیدند و فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار دادند. پهپاد‌های یمنی نیز به فاصله ۱۸ متری یا در فاصله‌ای بسیار نزدیک سفارت آمریکا در تل‌آویو اصابت کردند.

وی افزود: همه این اقدامات با توانمندی‌های یمن و در نتیجه پیشرفت تسلیحات این کشور انجام شد. یمن توانست به یک عامل تعیین‌کننده تبدیل شود. همین کافی است که بگوییم ائتلافی متشکل از آمریکا، انگلیس و فرانسه بیش از یک سال به دریای سرخ آمد و در دریای سرخ حضور داشت تا با یمن مقابله کند و مانع حمایت آن از غزه شود، اما نتوانست. همین کافی است که بگوییم رئیس‌جمهور آمریکا در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود، شخصاً تصمیم گرفت حملات را آغاز کند، زیرا دید ائتلاف دریایی هیچ نتیجه‌ای نداشته است. این وضعیت نیروی دریایی آمریکا را فرسوده کرده بود و سه فروند هواپیمای اف-۱۸ آمریکایی نیز در آب سقوط کردند که آمریکایی‌ها علت آن را مانور ناگهانی ناو‌های هواپیمابر اعلام کردند. همه اینها به لطف یمن و توانمندی‌های آن بود.

شحاده اظهار داشت: در این جنگ علیه یمن جنگ رسانه‌ای نیز به راه افتاد. یعنی رسانه‌های غربی یمن را به شکل دزدان دریایی نشان دادند و اقدامات آن را دزدی دریایی توصیف کردند، در حالی که یمن بار‌ها اعلام کرده است که تنها کشتی‌های مرتبط با منافع اسرائیل و کسانی را که از اسرائیل حمایت می‌کنند، هدف قرار می‌دهد. همین کافی است که یمن حملات اسرائیل به زیرساخت‌های فرودگاه صنعا و زیرساخت‌های الحدیده را که چندین بار انجام شد، تحمل کرد. همه اینها به دلیل حمایت یمن از غزه بود. به موضوع سؤال شما درباره همکاری اسرائیل و عربستان بازگردیم. این دیگر یک راز نیست و کاملاً آشکار شده است. به ویژه اینکه اخیراً نشست گسترده‌ای با حضور شماری از افسران کشور‌های اطراف ایران و افسران اسرائیلی برای بررسی جنگ علیه ایران برگزار شد.