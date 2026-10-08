مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل گفت: این استان در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از آغاز به کار دولت چهاردهم با رویکردی همسو با سیاست‌ها در مسیر توسعه شهرک‌های غیردولتی گام برداشته ولی برای تحقق این امر تسهیل فرایند جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی بیش از پیش ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، اکبر کوهی روز پنجشنبه در اختتامیه گردهمایی ملی تخصصی ارتقای حکمرانی و پایش عملکرد شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که در سالن بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، افزود: برگزاری این همایش می‌تواند زمینه‌ساز رفع موانع و تسهیل فعالیت شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی باشد و امیدواریم دستاورد‌های آن منجر به توسعه اقتصادی استان اردبیل و کشور شود.

وی با اشاره به ظرفیت استان در توسعه شهرک‌های غیردولتی افزود: با توجه به مساحت استان و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، اردبیل سهم قابل‌توجهی در ایجاد شهرک‌های صنعتی غیردولتی داشته است و این موضوع یکی از محور‌های مورد توجه تیم اقتصادی استان به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل ادامه داد: سیاست کلی استان بر این است که در کنار توسعه شهرک‌های دولتی، زمینه گسترش شهرک‌های غیردولتی و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری فراهم شود.

کوهی با اشاره به سهم دولت و بخش خصوصی در مدیریت شهرک‌های صنعتی کشور تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد شهرک‌های صنعتی تحت حکمرانی و مدیریت دولت قرار دارند و تنها ۱۰ درصد در اختیار بخش خصوصی است بنابراین با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، رویکرد دولت بر توسعه نقش بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد است.

وی همچنین تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌های غیردولتی و تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها و پروانه‌های بهره‌برداری را از مهم‌ترین مطالبات فعالان این حوزه دانست و گفت: امیدواریم این همایش بتواند به شناسایی و رفع موانع موجود و تسهیل مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خدماتی کمک کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل اظهار کرد: تحقق اهداف توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی نیازمند درک صحیح دستگاه‌های تصمیم‌گیر، متولیان صدور مجوز‌ها و سایر دست‌اندرکاران از سیاست‌های کلان کشور در این حوزه است.

کوهی افزود: لازم است درگاه‌ها و فرآیند‌های منتهی به صدور مجوز‌ها و ارائه خدمات نیز با رویکرد تسهیل‌گری و هماهنگی بیشتر از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال شود تا مشکلات موجود در این مسیر کاهش یافته و زمینه افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخش خصوصی، شاهد رفع موانع موجود و توسعه هرچه بیشتر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و سرمایه‌گذاری در این بخش در استان اردبیل باشیم.