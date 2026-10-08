به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس کل دادگستری فارس گفت: با ابتکار مسئولان استان اولویت هزینه کرد صندوق مسئولیت‌های اجتماعی در فارس دانش آموزان در معرض ترک تحصیل خواهد بود. حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب با بیان اینکه این اقدام از وقوع ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله جرم به صورت ریشه‌ای پیشگیری می‌کند افزود: این طرح در صورت اجرای موفق در فارس در استان‌های دیگر هم اجرایی می‌شود.