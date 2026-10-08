دومین رویداد فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در صنعت با عنوان هوش مصنوعی در حل مسائل کلان کشور ، در پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار می‌شود.

دومین رویداد فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی ، در آستانه برگزاری

دومین رویداد فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی ، در آستانه برگزاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: این رویداد با هدف توسعه و ترویج فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی و با تمرکز بر ظرفیت‌های این حوزه برای پاسخگویی به مسائل و چالش‌های کلان کشور ، بیست و هشتم تا سی ام مهر برگزار خواهد شد.

رحیمی پور افزود: کاهش فاصله داده تا تصمیم ، کمک به ایجاد طرح های مشترک بین صنعت و مراکز علمی ، ترویج استفاده هدفمند از هوش مصنوعی ، تحلیل داده ، و صیانت از اطلاعات از مهمترین اهداف این رویداد است.

وی با تأکید بر اهمیت نقش فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در تحول صنایع و حل مسائل کشور گفت: این رویداد فرصتی برای گردهمایی پژوهشگران، فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالان صنعتی و دانشجویان و آشنایی با تازه‌ترین دستاوردها و ظرفیت‌های این حوزه است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان البرز هم با تأکید بر ظرفیت بالای بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال گفت: دومین رویداد فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در صنعت باید فرصتی برای شناسایی مسائل واقعی، ارائه راهکارهای فناورانه و تبدیل ظرفیت‌های دیجیتال به ارزش اقتصادی باشد.

قنبریان با بیان اینکه پیش بینی می شود 240 شرکت و واحد صنعتی در این رویداد حضور پیدا کنند افزود: این رویداد در روز اول ویژه مسئولان ، روز دوم صنعتگران و روز سوم برای عموم مردم و دانشجویان طراحی شده است و برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که ارتباط میان دولت، صنعت، دانشگاه، بخش خصوصی و جامعه تقویت شود

مدیر مخابرات منطقه البرز هم با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان صنعت و بخش ارتباطات، گفت: توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، تقویت ظرفیت‌های دیتاسنتری و ارائه خدمات ابری از اولویت‌های مخابرات برای همراهی با جریان تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در استان است.

پور سبزی افزود: مخابرات نیز به عنوان یکی از بازیگران این اکوسیستم، فعالیت‌ها و خدمات خود را متناسب با نیازهای جدید جامعه و صنعت در حال تغییر و توسعه قرار داده است و موضوعاتی مانند شهر هوشمند، خانه هوشمند و مدیریت مصرف انرژی از جمله حوزه‌هایی هستند که در قالب خدمات و راهکارهای ارتباطی و هوشمند مورد توجه است.