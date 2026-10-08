

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های تراکتور و استقلال از ساعت ۱۷ امروز به مصاف هم می روند.

بر این اساس ترکیب تراکتور با نظر جواد نکونام به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، سیدمهدی حسینی، تیبور هلیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، فرشاد فرجی، محمد دانشگر، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده

همچنین ترکیب استقلال با نظر سهراب بختیاری‌زاده به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان