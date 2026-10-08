راه دسترسی مستقیم به اردوگاه مراقبتی اتباع عسگرآباد شهرستان پیشوا که بخش عمده آن پیش‌تر آسفالت شده بود، با تکمیل آسفالت بخش باقی‌مانده مسیر، امروز به‌طور کامل تکمیل و آماده بهره‌برداری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در پی مصوبات سفر استاندار تهران به شهرستان پیشوا و برگزاری جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، تکمیل این مسیر با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت و امروز با آسفالت بخش باقی‌مانده، این راه به‌طور کامل به بهره‌برداری رسید.

حمید دانش‌آموز فرماندار پیشوا اظهار کرد: این مسیر به طول یک هزار و ۵۰۰ متر و عرض ۸ متر، با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای آسفالت دولایه، با پیگیری فرمانداری و مساعدت اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان تکمیل شد.

وی ادامه داد: مراحل آزادسازی، آماده‌سازی و بهسازی مسیر با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان، با پیگیری بخشداری و همکاری شورای اسلامی بخش مرکزی انجام شده است.

این مطالبه مردم روستای عسکرآباد بار‌ها توسط خبرگزاری صداوسیما پیگیری شده بود.