



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این برنامه دانشگاه شیراز با هدف آگاهی بخشی و آشنا کردن داوطلبان کنکور و دانش آموزان با رشته‌های دانشگاهی و دانشکده‌های مختلف اقدام به برپایی نمایشگاهی از رشته‌ها و دانشکده‌های مختلف نمود.

به گفته اوجی، فر مدیر مرکز استعداد‌های درخشان دانشگاه شیراز این نمایشگاه در طی دوروز با استقبال خوب داوطلبان کنکور و دانش اموزان رو‌به‌رو بود و توانسته اطلاعات مورد نیاز آنان را در موضوعات معرفی رشته‌های دانشگاهی، کاربرد آنها، آینده شغلی رشته‌ها در اختیار آنها قرار دهد.

به گفته وی مشاوره رایگان و دیدار چهره به چهره مراجعه کنندگان با دانشجویان هررشته و اساتید دانشگاه شیراز از مزیت‌های این شیوه معرفی رشته‌های دانشگاهی به مراجعه کنندگان بوده است.

این نمایشگاه پس از دو روز به کار خود پایان داد.