به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم با اشاره به رشادت های رزمندگان اسلام و شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تا جنگ های تحمیلی دوم و سوم و برگزاری مراسم های یادواره شهدا در سراسر کشور با هدف ترویج فرهنگ مقاومت گفت: مردم انقلابی از گذشته و در زمانِ خود راه ما راه امام خمینی(ره) و امام شهیدِ امت اسلامی و شهدا است ، چرا که راه همه آنها راهِ حق و راهی است که خدای متعال فرموده است.

سردار جوانی افزود: راه شهدا راهِ افتخار ، عزت و راه ساخت تمدن اسلامی است و بهترین راه این است که ما فرهنگ ، اخلاق، خلق و خوی و جهاد ، ولایت پذیری و حضور در زمانِ به وقت در صحنه های شهدا را بشناسیم و در مسیر زندگی از آنها بهره ببریم.

شهر محمدشهر ۲۵۴ شهید گلگون کفن تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده که ۲۰۵ شهید بزرگوار در دفاع مقدس به فیض شهادت نایل آمدند.